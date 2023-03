Policjanci zatrzymali złodzieja samochodu o wartości prawie 100 tysięcy złotych. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytowscy policjanci w sobotę po północy zauważyli, jak z jednego z osiedli wyjeżdża samochód, który mógł zostać skradziony. Dzięki szybkim działaniom blokadowym samochód został zatrzymany, a kierowca obezwładniony. 38-latek w związku z kradzieżą citroena o wartości prawie 100 tysięcy złotych, trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest również poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego w sobotę, 11 marca po północy, na jednym z bytowskich osiedli zauważyli citroena, który mógł zostać skradziony. Dzięki sprawnym działaniom blokadowym pojazd został szybko zatrzymany, a mężczyzna, który nie wykonywał poleceń obezwładniony przez policjantów.

Funkcjonariusze w policyjnych systemach informatycznych ustalili, że 38-latek jest poszukiwany do odbycia kary 92 dni pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie, w związku z przywłaszczeniami. Śledczy przesłuchali już mieszkańca Kościerzyny, który noc spędził w policyjnym areszcie. Policjanci po zebraniu materiałów wnioskowali do prokuratora, o wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dla 38-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował dwumiesięczny areszt dla mężczyzny. Śledczy obecnie weryfikują inne przypadki kradzieży pojazdów na terenie powiatu bytowskiego i nie ukrywają, że z uwagi na zatrzymanie sprawa jest rozwojowa. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.