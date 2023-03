Uciekał samochodem, omal nie potrącił policjanta – został wytropiony przez policyjnego psa

W nocy z soboty na niedzielę na terenie powiatu kamiennogórskiego doszło do pościgu za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbując ominąć chodnikiem blokadę z radiowozu, omal nie potrącił policjanta. Kilkanaście kilometrów dalej porzucił pojazd na drodze leśnej i rozpoczął ucieczkę pieszo. Niezawodny policyjny pies – Jukon podjął trop za uciekinierem i odnalazł go w lesie. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. 41-latek trafił do policyjnego aresztu. Grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.