Zatrzymany sprawca śmiertelnego wypadku drogowego Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 21-letni sprawca śmiertelnego potrącenia pieszego, dzięki intensywnej pracy policjantów wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie został ustalony i zatrzymany. Kierowca odpowie za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenie pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił do aresztu na najbliższe 2 miesiące.

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 6 marca 2023 roku około godziny 18:30 w Żyrardowie na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Ossowskiego. Na skutek potrącenia oraz odniesionych obrażeń ciała 83-letni pieszy zmarł. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy ofierze wypadku.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy wypadku. Policyjni śledczy przez kilka dni prowadzili intensywne działania. Na podstawie śladów zabezpieczonych na miejscu wypadku ustalili markę i typ pojazdu sprawcy oraz uszkodzenia auta. Sprawdzono wszystkie pojazdy wytypowanej marki, zarejestrowane w powiecie żyrardowskim. Zabezpieczono także zapisy z kamer monitoringów, które poddano szczegółowej analizie. Skuteczna praca policjantów doprowadziła, po 4 dniach od zdarzenia, do 21-letniego mieszkańca gminy Wiskitki, który przyznał się do spowodowania wypadku. Auto, którym kierował, gdy śmiertelnie potrącił 83-latka, zostało ujawnione na terenie jego posesji, a następnie zabezpieczone do sprawy. W czynnościach brali udział biegli z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych, którzy jednoznacznie potwierdzili udział zabezpieczonego pojazdu w zdarzeniu.

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty z art. 177 § 2 k.k. – spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz art. 162 § 1 k.k.-nieudzielenie pomocy. Grozi mu za to kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy wszystkim osobom za przekazane policji informacje w tej sprawie, a mediom za rozpowszechnienie komunikatu o poszukiwanych świadkach tego wypadku.