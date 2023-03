Funkcjonariusze zabezpieczyli 4600 kilogramów nielegalnego tytoniu Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi wraz z funkcjonariuszami KAS zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe o wadze 4600 kg. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 28, 41, 42 i 48 lat, którzy usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą za paserstwo akcyzowe. Grozi im kara do 5 lat więzienia i wysoka grzywna.

6 marca 2023 roku około godziny 8.00 funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej pojechali do Zgierza, gdzie jak wynikało z posiadanych przez nich informacji, miało dojść do przeładunku wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zauważyli ciężarowe iveco, z którego kilku mężczyzn przepakowywało towar do busa renault. Policjanci wraz z funkcjonariuszami KAS przystąpili do zatrzymania mężczyzn. Dwóch z nich próbowało uciekać, jednak zostali szybko złapani. Zatrzymani mężczyźni w wieku 28, 41, 42 i 48 lat byli zaskoczeni szybką akcją funkcjonariuszy. W pojazdach znajdowały się kartony wypełnione nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Łącznie policjanci zabezpieczyli 23 kartony z liśćmi suszu tytoniowego o łącznej wadze 4600 kilogramów. Uszczuplenie Skarbu Państwa w tym przypadku oszacowano na ponad 2 700 000 zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego. Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.