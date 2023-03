Pijana, bez prawa jazdy i kradzionym samochodem została zatrzymana przez policjanta w czasie wolnym od służby Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim, sierżant Jakub Srocki, w czasie wolnym od służby zatrzymał kompletnie pijaną kierującą. Okazało się, że 36-letnia mieszkanka Żnina, w tym stanie wsiadła za kierownicę kradzionego pojazdu. Odpowie również za jazdę bez uprawnień.

W sobotę, 11.03.2023 roku, tuż przed godziną 20.00, policjant z Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim, w czasie wolnym od służby, jadąc swoim prywatnym samochodem w Żninie na ulicy Aliantów zauważył osobowego peugeota, którego kierujący miał poważne problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Sierżant Jakub Srocki postanowił wykorzystać moment, kiedy to pojazd chwilowo zatrzymał się na pasie ruchu. Wyszedł ze swojego pojazdu, podszedł do auta za kierownicą, którego znajdowała się kobieta. Wyczuł od niej silną woń alkoholu, natychmiast wyjął kluczyki ze stacyjki i wezwał patrol Policji. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 36-letnia mieszkanka Żnina miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo zabezpieczono od niej krew do badań laboratoryjnych. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania.

36-latka w podróż udała się kradzionym pojazdem. Policjanci ustali, że wykorzystała ona moment nieuwagi właściciela pojazdu, z którym wcześniej przebywała w jednym mieszkaniu.

Kobieta usłyszała już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kradzieży samochodu. Dodatkowo odpowie za jazdę bez uprawnień.