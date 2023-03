Kradzione samochody miały posłużyć do popełniania innych przestępstw Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pięć osób zatrzymanych, podejrzanych m.in. o kradzieże z włamaniem samochodów terenowych, wyposażonych w specjalistyczny osprzęt Off Road-owy, to efekt działań policjantów CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego działania na terenie województwa mazowieckiego zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie gangu zajmowali się kradzieżami z włamaniem samochodów oraz innymi przestępstwami. Grupa wyspecjalizowała się w kradzieżach samochodów terenowych, przystosowanych do Off Road-u. Z ustaleń śledztwa wynika, że w wyniku przestępczej działalności grupy mogło dojść do strat w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Według śledczych, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli dopuścić się kradzieży z włamaniem, w tym samochodów marki Jeep Grand Cherokee, Suzuki Vitara i innych. Pojazdy zostały skradzione w 2022 roku w powiecie piaseczyńskim. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pojazdy te mogły być użyte do popełniania innych przestępstw, co jest także przedmiotem prowadzonego postępowania.

Podczas działań policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób. Czynności zostały przeprowadzone w Warszawie, w powiecie piaseczyńskim oraz mińskim. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednej z osób grozi odpowiedzialność karna za kierowanie tą grupą. Ponadto, prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodów. Jednej osobie przedstawiono zarzut paserstwa. Wobec czterech podejrzanych sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, a wobec jednej osoby zastosowano dozór policyjny.

Sprawa ma charakter rozwojowy.