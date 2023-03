Dzielnicowy tego samego dnia zatrzymał dwóch poszukiwanych – jednego zaraz po służbie Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielokrotnie piszemy, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, co po raz kolejny udowodnił zielonogórski policjant. Dzielnicowy z Komisariatu II Policji młodszy aspirant Daniel Roszkowski w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia, zawiadomił dyżurnego jednostki i zatrzymał go wspólnie patrolem policji, który przyjechał na miejsce. Wcześniej tego samego dnia w czasie swojej służby dzielnicowy zatrzymał innego poszukiwanego do odbycia kary aresztu.

Dzielnicowy Komisariatu II Policji młodszy aspirant Daniel Roszkowski w ostatnią sobotę (11 marca) pełnił służbę i jak zawsze na początku przeglądał zdjęcia osób poszukiwanych. Fotograficzna pamięć policjanta tego dnia zadziałała dwukrotnie – najpierw w czasie swojej służby zatrzymał poszukiwanego 26-latka do odbycia zastępczej kary aresztu za niezapłaconą grzywnę. A po południu tego samego dnia będąc już po służbie zauważył innego mężczyznę, którego portret widział podczas porannej odprawy – ten 35-latek był natomiast poszukiwany do odbycia kary więzienia za przestępstwa narkotykowe. Daniel zawiadomił dyżurnego jednostki, który przysłał na miejsce umundurowany patrol policji. Mężczyzna bardzo zaskoczony zatrzymaniem został umieszczony w policyjnym areszcie, a dzisiaj został już przekonwojowany do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Poszukiwania osób to jedno z ustawowych zadań policjantów. Każdy policjant ma obowiązek zapoznawania się z wizerunkami osób poszukiwanych podczas odpraw do służby. Wielu policjantów ma tak dobrą pamięć wzrokową, że nawet po jednorazowym spojrzeniu na zdjęcie są później w stanie rozpoznać twarze osób mijanych na ulicy, czy spotykanych w różnych miejscach. Dlatego tak często zdarza się, że policjanci zatrzymują osoby poszukiwane nawet w swoim wolnym czasie – ponieważ właśnie będąc na prywatnym spacerze czy zakupach rozpoznali poszukiwanego.

Policjanci podczas podejmowanych czynności mają obowiązek wylegitymowania osób oraz sprawdzenia w bazach danych – obecnie nie tylko krajowych, ale całej Strefy Schengen – czy osoby te nie są poszukiwane przez Prokuratury, Sądy czy jednostki Policji państw należących do tej strefy. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz podległych komisariatów prowadzą w ciągu roku poszukiwania ponad 100 osób zaginionych, około 400 osób poszukiwanych listami gończymi i ponad 1000 osób poszukiwanych do spraw kryminalnych.