KAS z Policją wykryły broń, amunicję oraz tytoń i alkohol bez koncesji Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach wykryli ponad 170 kg tytoniu do palenia i niemal 1 tonę suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy w jednym z domów na terenie powiatu proszowickiego. Mundurowi dotarli także do ukrytej na pobliskiej posesji maszyny do cięcia liści. Ujawnili tam także linię technologiczną do destylacji alkoholu, kilkadziesiąt litrów gotowego produktu oraz 4 pistolety i ponad 600 szt. amunicji.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wraz z policjantami z KPP Proszowice podczas przeszukania wytypowanej wcześniej posesji w gminie Nowe Brzesko zabezpieczyli niemal 1 tonę nielegalnego tytoniu do palenia i ponad 170 kg suszu tytoniowego. Towar był ukryty w specjalnych schowkach na poddaszu domu. Można było się do niego dostać po odkręceniu ścianki działowej. Zatrzymano w tej sprawie 59-letniego właściciela posesji. Usłyszał już zarzut dotyczący paserstwa akcyzowego ( tj. naruszenia art. 65 § 1 kks ), za co grozi mu kara grzywny do 720 stawek dziennych albo też kara pozbawienia wolności.

Mundurowi, dzięki poszlakom, wykryli także w pobliskim domostwie maszynę do krojenia tytoniu, linię technologiczną do destylacji alkoholu oraz kilkadziesiąt litrów gotowych produktów alkoholowych. Podczas przeszukania garażu, gdzie ukryto maszynę do tytoniu i aparaturę do destylacji alkoholu, mundurowi znaleźli również profesjonalne narzędzia do przerabiania pistoletów hukowych i pneumatycznych na broń palną. Policjanci zabezpieczyli kuszę, karabinek, 4 pistolety i 600 szt. amunicji różnego kalibru. W tej sprawie policjanci z Proszowic przeprowadzą dalsze dochodzenie i przedstawią zarzuty sprawcy po badaniach laboratoryjnych zabezpieczonej broni. Za posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast za wytwarzanie broni grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Podczas realizacji, przeszukano jeszcze trzecią posesję, w innej miejscowości w gminie Nowe Brzesko, gdzie znaleziono 1240 nielegalnie wytworzonych gotowych papierosów.

Wartość rynkowa przejętego suszu, papierosów i tytoniu to ponad 142 tys. zł. Gdyby wyroby trafiły do sprzedaży, szacowane straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 781 tys. zł.