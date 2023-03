Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany przez policjantów Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Stargardzcy policjanci zatrzymali 33- letniego mężczyznę poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania wydany został w związku z przestępstwami, których miał się dopuścić na terenie Niemiec, za które grozić może nawet 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany trafił do aresztu.

Funkcjonariusze na ulicy Szczecińskiej zatrzymali 33-letniego mieszkańca Stargardu poszukiwanego na postawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Na mężczyźnie ciążą zarzuty karne dotyczące przestępstw, których się dopuścił, za które zgodnie z niemieckim prawem może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ścigany był przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w celu aresztowania ekstradycyjnego. 33- latek trafił do aresztu do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do ekstradycji.

Europejski Nakaz Aresztowania wydawany jest w następstwie przeprowadzonego transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych w związku ze ściganiem przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego. Europejski Nakaz Aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich jest ważny na terenie Unii Europejskiej.