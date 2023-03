"Warto Żyć" Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – to kolejna akcja informacyjno-edukacyjna skierowana głównie do pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Właśnie z myślą o tej grupie użytkowników dróg przy współudziale nauczyciela i uczniów z Zespołu Szkół Samochodowym w Bydgoszczy oraz uczennic z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy powstał spot profilaktyczny pn. „Warto Żyć”, uświadamiający, jak istotna jest rozwaga, rozsądek i ostrożność na drodze.

„Warto Żyć”, to hasło skierowane przez młodych ludzi do swoich rówieśników i nie tylko, promujących bezpieczne zachowania pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Właśnie z myślą o tej grupie użytkowników dróg powstał w KWP w Bydgoszczy spot uświadamiający jak ważna jest rozwaga, rozsądek i wyobraźnia. To młodzi ludzie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w trzech odsłonach spotu.



„Przyjedzie następny autobus – MASZ JEDNO ŻYCIE” – do którego nawołuje uczeń Oliwier Jurałowicz z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, przebiegając przez przejście dla pieszych podczas nadawanego czerwonego sygnału świetlnego.

„Z samochodem nie wygrasz – MASZ JEDNO ŻYCIE” – do którego nawołuje uczeń Artur Cyrankiewicz z Zespołu Szkól Samochodowych w Bydgoszczy, wybiegając zza zaparkowanych aut wprost pod nadjeżdżający samochód.

„Obserwuj jezdnię – MASZ JEDNO ŻYCIE” - do którego nawołują uczennice Weronika Świątek oraz Jessica Osińska z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, skupione na rozmowie i telefonie komórkowym podczas wchodzenia na przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający samochód.

Zaangażowanie młodych ludzi w problem bezpieczeństwa pieszych jest nieocenionym wkładem w szerzenie bezpiecznych zachowań. Żywimy ogromną nadzieję, że ich przekaz dotrze do ich rówieśników jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego, przyczyniając się do poprawy ich bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje chęć udziału młodych ludzi w powyższym przedsięwzięciu, za co również należą się podziękowania Panu mgr Łukaszowi Orchowskiemu - Nauczycielowi Praktycznej Nauki Zawodu z Zespołu Szkól Samochodowych w Bydgoszczy.