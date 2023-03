Skradzioną ciężarówką uderzył w bmw potrącając jego kierowcę Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Szczurowej ustalili personalia mężczyzny, który pod koniec lutego br. doprowadził do kolizji drogowej i uszkodzenia ciała mieszkańca powiatu brzeskiego. W trakcie czynności okazało się, że ciężarówka, którą sprawca kierował a po kolizji porzucił była przez kierującego wcześniej skradziona w powiecie tarnowskim.

26 lutego br. około godziny 21.35 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali zadysponowani przez dyżurnego brzeskiej komendy do obsługi zdarzenia drogowego w miejscowości Bielcza. Na miejscu na funkcjonariuszy oczekiwał kierujący samochodem marki BMW, któremu załoga karetki pogotowia udzielała pomocy, oraz pasażerka tego pojazdu. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że gdy przebywali w zaparkowanym w zatoczce samochodzie omijający ich samochód ciężarowy uderzył w lusterko ich pojazdu, po czym odjechał. Kierowca bmw ruszył za sprawcą, wyprzedził go i zmusił do zatrzymania. Gdy szedł w kierunku ciężarówki, aby porozmawiać z kierowcą, ten ruszył zmuszając pokrzywdzonego do odskoczenia, zahaczając o jego nogę i jednocześnie ponownie uszkadzając stojące bmw. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała i został zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Następnego dnia, nad ranem funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o porzuconym pojeździe ciężarowym na jednym z parkingów w Borzęcinie. Samochód miał uszkodzenia, które jasno wskazywały, że pojazd brał udział w kolizji. Śledczy wykonali oględziny, zabezpieczyli okoliczny monitoring i dokonali sprawdzeń pojazdu w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że samochód ten został zarejestrowany przez tarnowskich policjantów jako skradziony. Nadto, policjanci z Posterunku Policji w Szczurowej pracując nad sprawą ustalili, że ciężarówka ta brała udział poprzedniego dnia w kolizji z bmw i potrąceniu jego kierowcy. Szczurowscy policjanci ustalili także, że kierował nią 27-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. W ramach współpracy przekazali tę informację funkcjonariuszom z Tarnowa, którzy dokonali jego zatrzymania.

10 marca br. 27-latek w brzeskiej jednostce usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie kolizji. Natomiast sprawę kradzieży samochodu prowadzą tarnowscy śledczy, którzy również przedstawią mu zarzuty.