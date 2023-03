Nagrali swoje zachowanie i pochwalili się tym w Internecie. Mężczyźni z gminy Smołdzino zostali ukarani za popełnione wykroczenia Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Internet jest źródłem wielu informacji również dla policjantów. Przekonało się o tym kilku mieszkańców Gminy Smołdzino, którzy pod koniec stycznia nagrali swoje niebezpieczne zachowanie, a następnie pochwalili się tym w sieci. Policjanci zajmujący się przestępczością internetową podczas monitorowania publikowanych na portalach społecznościowych materiałów zwrócili uwagę na nagranie, które przedstawia kierowcę wiozącego na masce samochodu swoich kolegów. Policjanci ustalili tożsamość wszystkich uczestników tej „zabawy”. Kierowca stracił prawo jazdy i odpowie przed sądem za stworzenie zagrożenia, a pasażerowie zostali ukarani mandatami za popełnione wykroczenia. Kolejny raz apelujemy o odpowiedzialność na drogach.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją słupskiej komendy każdego dnia analizują materiały publikowane i udostępniane przez użytkowników Internetu. Kilka tygodni temu uwagę mundurowych zwróciły filmy zamieszczone na jednym z popularnych portali społecznościowych, na których widać kilku mężczyzn, którzy jeżdżą po ulicach Smołdzina na masce samochodu. Funkcjonariusze zabezpieczyli wstawione do sieci nagrania i przekazali je policjantom z komórki do spraw wykroczeń drogowych. Dokładna analiza materiałów wideo, a także zabezpieczenie kolejnych nagrań, które zarejestrowały kamery okolicznego monitoringu pozwoliły na ustalenie tożsamości wszystkich uczestników tej niebezpiecznej i nieodpowiedzialnej „zabawy”.

Mężczyźni, którzy pochwalili się w Internecie nagraniem to mieszkańcy Gminy Smołdzino.

Na udostępnionych w sieci filmach widać jak pasażerowie w wieku od 25 do 48 lat siedzą na masce samochodu oraz w jego bagażniku, a kierowca wozi ich po ulicach Smołdzina. 24-letni kierowca usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, przewożenia pasażerów bez wymaganych pasów bezpieczeństwa, niestosowania się do obowiązku ruchu prawostronnego, a także przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów. Do sądu trafił już wniosek o ukaranie 24-letniego kierowcy, któremu policjanci zatrzymali prawo jazdy, a sąd postanowił zatwierdzić tę decyzję. Wszyscy pasażerowie zostali ukarani mandatami za popełnione wykroczenia.

Do ustalenia tożsamości wszystkich mężczyzn policjanci wykorzystali nagrania, które zostały wykonane i zamieszczone w sieci przez uczestników tej nieodpowiedzialnej „zabawy”. Funkcjonariusze zabezpieczyli także nagrania z kamer okolicznych monitoringów. Na ich podstawie mundurowi ustalili trasę przejazdu i wykroczenia, które popełnili kierowca i sześciu pasażerów.

Internet jest źródłem informacji również dla policjantów, którzy analizują publikowane w nim treści, a osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów ponoszą konsekwencje swojego zachowania. Kolejny raz apelujemy o odpowiedzialność drogach.