Wyrzucił do śmieci worek z żywym psem Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Bieczu, w powiecie gorlickim wytypowali i ustalili sprawcę porzucenia jeszcze żyjącego psa w kontenerze na śmieci w Lipinkach.

W czwartek, 9 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach zostało przyjęte zawiadomienie dotyczące porzucenia jeszcze żyjącego zwierzęcia w zawiązanym worku, w kontenerze na śmieci w Lipinkach, w powiecie gorlickim. Do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej. Na szczęście pies został uratowany przez przypadkowe osoby.

Funkcjonariusze z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Bieczu, podjęli natychmiast czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu. Przesłuchano kilku świadków, dokonano szeregu rozpytań i ustaleń posesyjnych. W toku tych czynności uzyskano informacje, które już następnego dnia pozwoliły wytypować osobę odpowiedzialną za dokonanie tego czynu.

W poniedziałek, 13 marca 2023 roku, zostały postawione jej zarzuty usiłowania zabicia psa, przez umieszczenie go w worku i wrzucenia do kontenera na śmieci. Sprawca, mieszkaniec gminy Lipinki odpowie teraz przed sądem z usiłowanie zabicia zwierzęcia, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / sc)