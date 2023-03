17 osób zatrzymanych do „vatówki” Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP i KAS, pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej jest postawienie zarzutów prawie 330 osobom. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to około 50 mln zł.

Ustalenia śledztwa prowadzonego od 2018 roku przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, pozwoliły na postawienie zarzutów już blisko 330 osobom i przeprowadzenie kilkudziesięciu realizacji. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu księgowego nierzetelne faktury, umożliwiające zmniejszenie kosztów podatkowych działalności biznesowej. Wykorzystywano do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na podstawione osoby czyli tzw. słupy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. W proceder mogło być zaangażowanych kilkaset firm.

Tym razem policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejnych 17 osób. Działania przeprowadzono na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w trakcie tej akcji to pośrednicy oraz odbiorcy końcowi korzystający z nierzetelnych faktur. Zatrzymanych funkcjonariusze doprowadzili na czynności do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur i prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilkanaście miejsc zamieszkania oraz użytkowanych przez zatrzymanych i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która będzie analizowana pod kątem dowodowym.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła wystawić faktury na około 150 mln zł, a straty budżetowe Skarbu Państwa w wyniku jej działalności wynoszą co najmniej 50 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 14 mln zł. Sprawa jest cały czas rozwojowa.

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w komunikatach: Już blisko 100 podejrzanych w sprawie „vatowskiej”, Kolejnych 21 zatrzymanych do sprawy „vatowskiej”, Rozbite grupy generowały milionowe straty, wśród zatrzymanych 30 osób znajduje się 3 podejrzanych o zbrodnie vatowskie.

Zespół Prasowy CBŚP

Materiał foto/video: archiwum CBŚP