Pościg i czynna napaść na policjantów. 32-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 32-latek z gminy Gubin nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podczas ucieczki, wykorzystując samochód, którym się poruszał, dopuścił się czynnej napaści na policjantów blokujących mu drogę. Mężczyzna był agresywny wobec funkcjonariuszy, stawiał czynny opór podczas zatrzymania, a także posiadał przy sobie przedmiot przypominający broń, który kierował wobec policjantów i groził jego użyciem. We wtorek (14 marca) sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W sobotę (11 marca) policjanci z Gubina w miejscowości Grabice (gmina Gubin) zauważyli pojazd, którego postanowili skontrolować. Kierujący widząc ich zawrócił, a następnie nie reagując na sygnały świetlne i dźwiękowe nadawane z jadącego za nim nieoznakowanego radiowozu kontynuował jazdę. Informacja o pościgu trafiła do policjantów będących w służbie, którzy to nieoznakowanym radiowozem zablokowali drogę kierującemu audi. Ten nie zwalniając uderzył w policyjny pojazd, a następnie zatrzymał się. Policjanci wykorzystując ten fakt dobiegli do auta, a następnie usiłowali wyciągnąć z niego kierującego, który trzymając w ręku przedmiot przypominający broń, kierował go w stronę funkcjonariuszy i groził jego użyciem. Przedmiot ten został mu wytrącony. Mężczyzna nie chcąc poddać się zatrzymaniu, wyrywał się i szarpał. W pewnym momencie włączył bieg wsteczny i zaczął cofać wraz z interweniującymi wobec niego policjantami, uderzając w drzewo. W trakcie jak auto jechało do tyłu policjant zaciągnął ręczny hamulec, wyhamowując w ten sposób prędkość z jaką poruszał się samochód, a po jego zatrzymaniu się wyrwał kluczyki ze stacyjki. W trakcie obezwładniania mężczyzna był cały czas agresywny wobec policjantów, znieważając ich, szarpiąc, kopiąc i uderzając. 32-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Od zatrzymanego pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Na miejsce przyjechał zespół dochodzeniowo – śledczy wraz z technikiem kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsce zdarzenia, a także zabezpieczyli do dalszych badań balistycznych przedmiot przypominający broń. Mężczyzna znany jest bardzo dobrze gubińskim policjantom. W poniedziałek (13 marca) został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim. Usłyszał on zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej , czynnej napaści na policjantów, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, a także zmuszania od odstąpienia od zatrzymania. Nadto mając na względzie wcześniejsze czyny przestępcze mężczyzny, Prokurator postawił mu także zarzuty związane z paserstwem. We wtorek (14 marca) sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.89 MB)