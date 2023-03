Kopał psa, już usłyszał zarzut Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Pilawy ustalili mężczyznę, który na dworcu kolejowym znęcał się nad psem. O zdarzeniu poinformował świadek, który widział, jak mężczyzna wielokrotnie kopał zwierzę. Sprawcą okazał się 40-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na dworcu kolejowym w Pilawie. Nieznany mężczyzna wielokrotnie kopał psa, którego prowadził na smyczy. Policjanci zajmujący się tą sprawą zabezpieczyli zapis monitoringu i przesłuchali świadka. Wykonując te czynności ustalili, że sprawcą znęcania nad zwierzęciem był 40-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Miał on krótkotrwale opiekować się psem pod nieobecność właściciela.

Mężczyzna usłyszał zarzut, do którego się przyznał. Zgodnie z przepisami prawa znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeśli jest to przypadek znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, kara może sięgać 5 lat.

( KWP w Radomiu / mw)

