Policjantka w czasie wolnym od służby zatrzymała złodzieja. Towar o wartości 1000 złotych wrócił na sklepowe półki Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymała mężczyznę, który próbował uciec z jednego z usteckich marketów z koszykiem pełnym zakupów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszki po służbie, wszystkie znajdujące się w koszyku produkty o wartości ponad 1000 zł wróciły na sklepowe półki, a 49-latek odpowie za popełnione przestępstwo. Za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek (13.03.20323), będąca w czasie wolnym od służby policjantka z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, wybrała się na zakupy do jednego z marketów w Ustce. Podczas wchodzenia do sklepu funkcjonariuszka zwróciła uwagę na podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który kręcił się w rejonie drzwi przesuwnych. W pewnym momencie mężczyzna ten, z koszykiem pełnym zakupów próbował wyjść z marketu, z pominięciem kas. Widząc to, policjantka ze słupskiej komendy od razu zareagowała, zablokowała złodziejowi możliwość opuszczenia sklepu i uniemożliwiła mu ucieczkę z zakupami, za które nie zapłacił. Funkcjonariusza przytrzymała 49-letniego mężczyznę do czasu przyjazdu jej kolegów pełniących tego dnia służbę. Po sprawdzeniu zawartości koszyka okazało się, że znajdowały się w nim produkty spożywcze i alkohol o wartości przekraczającej 1000 zł.

49-letni mieszkaniec Ustki został zatrzymany i przewieziony na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dzięki interwencji policjantki, która była w czasie wolnym od służby, złodziej nie wyszedł ze sklepu z koszykiem wypełnionym zakupami, a produkty o wartości ponad 1000 zł wróciły na sklepowe półki.