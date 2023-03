Ostrowiecki policjant w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Andrzej Niedbała z Wydziału Prewencji ostrowieckiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę, który spożywał alkohol, a następnie odjechał motorowerem. Chwilę później okazało się, że kierujący jednośladem miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się w sądzie, gdzie czeka go sprawa za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 14.03.2023 roku, kwadrans po godzinie 12.00 na ulicy Akacjowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pełniący na co dzień służbę w ogniwie patrolowo - interwencyjnym ostrowieckiej komendy, sierż. Andrzej Niedbała w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na siedzącego na ławce mężczyznę, który spożywał alkohol. Ku zaskoczeniu funkcjonariusza, wsiadł on po chwili na zaparkowany w pobliżu motorower i odjechał. Policjant od razu ruszył za cyklistą i ostatecznie zatrzymał go. O całej tej sytuacji został także powiadomiony dyżurny najbliższej jednostki. Po kilku minutach na miejscu pojawili się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Szybko okazało się, że kierującym motorowerem był 56-letni mieszkaniec gminy Bodzechów, mający w organizmie ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Teraz za kierowanie jednośladem w stanie nietrzeźwości nieodpowiedzialnemu mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.