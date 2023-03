Pomagamy i chronimy - chciał skoczyć z mostu. Uratowali go policjanci Data publikacji 15.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas wykonywania czynności służbowych reszelscy dzielnicowi zauważyli, jak mężczyzna stoi na moście nad rzeką Sajną i próbuje skoczyć. Wykorzystując odpowiedni moment, ściągnęli 41-latka z mostu.

We wtorek, 14 marca 2023 roku dzielnicowi z Komisariatu Policji w Reszlu st. asp. Paweł Obolewicz oraz mł. asp. Paweł Ziółkowski jadąc ulicą Mazurską w kierunku centrum miasta Reszel zauważyli mężczyznę, który stoi na moście za barierą. Bez chwili wahania funkcjonariusze zatrzymali pojazd służbowy i podbiegli do mężczyzny, którego zachowanie wskazywało, że chce popełniać samobójstwo. Mężczyzna wykrzykiwał, że jego życie nie ma sensu i zaraz skoczy. W momencie kiedy mężczyzna był odwrócony plecami do policjantów, wykorzystując moment jego nieuwagi, złapali 41-latka i wciągnęli go na most w bezpieczne miejsce. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Dzięki profesjonalnemu działaniu reszelskich dzielnicowych nie doszło do tragedii.

Nie obawiaj się poprosić o pomoc! Pamiętaj, każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Nie wstydź się zadzwonić! Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wysłuchają, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją. Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA. Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie https://stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania/