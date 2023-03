Policjanci z Sierpca pomogli 92-letniej kobiecie wrócić do domu Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierpeccy policjanci pomogli 92-latce wrócić do domu. Policjanci zwrócili uwagę na idącą ulicą kobietę, gdyż była ubrana w bluzę i kapcie. Zmęczona nie potrafiła powiedzieć jak się nazywa i gdzie mieszka. Dzięki szybkiej reakcji i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy i przy pomocy lokalnych mediów seniorka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę męża.

We wtorek, 14.03.2023 roku, około południa policjanci z ogniwa patrolowo - interwencyjnego w trakcie patrolu ulicy Świętokrzyskiej zauważyli starszą kobietę nieadekwatnie ubraną do pory roku. Szła w kapciach i bluzie. Starsza pani była zmęczona i wystraszona. Podczas rozmowy mundurowi próbowali dowiedzieć się kim jest i gdzie mieszka. Niestety kobieta nie potrafiła na te pytania odpowiedzieć.

Policjanci zaopiekowali się seniorką i zaczęli ustalać jej tożsamość. Szybka reakcja poprzez lokalne media pozwoliła na ustalenie kim jest kobieta. Już po kilku miutach od ukazania się informacji, do komendy zadzwonił wnuczek i poinformował, że to jego babcia. Do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się mąż kobiety, któremu przekazano pod opiekę starszą panią .

Policjanci dziękują wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie w ustaleniu tożsamości kobiety. Dzięki sprawnym działaniom kobieta cała i zdrowa wróciła do domu.