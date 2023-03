Skradzione węże wróciły do właścicielki Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z IV Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali podejrzanego o włamanie do komórki lokatorskiej. Łupem 17-latka padło ponad 40 węży zbożowych o szacunkowej wartości 30 tysięcy złotych. Ponadto mężczyzna odpowiedzialny za to przestępstwo był poszukiwany. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

9 marca 2023 roku policjanci z poleskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do komórki lokatorskiej. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej, nieznany sprawca po wyłamaniu skobla zabezpieczającego wejście do składziku, zabrał z wnętrza plastikowe pudła, w których znajdowały się węże zbożowe. Właścicielka wyceniła wartość hodowli na około 30 tysięcy złotych.

Policjanci pracujący nad tą sprawą przeprowadzili na miejscu oględziny, zabezpieczyli szereg śladów mogących pomóc w ustaleniu sprawcy. Jak się okazało, ślady włamania posiadały jeszcze dwie komórki, do których włamywacz dostał się w podobny sposób. Mundurowi sprawdzając kolejne pomieszczenia piwniczne, w jednym z nich odnaleźli skradzione pudła z wężami oraz łom którym mógł posługiwać się sprawca. Po sprawdzeniu zawartości odzyskanych pojemników właścicielka węży stwierdziła brak 4 węży o łącznej wartości 6 tysięcy złotych. Sprawca nieświadomy obecności w tym miejscu stróżów prawa, w pewnej chwili wszedł do piwnicy. Zaskoczony i wyraźnie zdenerwowany usiłował szybko się oddalić co skutecznie uniemożliwili mu policjanci. Zapytany w jakim celu tu przyszedł nie potrafił logicznie odpowiedzieć na to pytanie. Z uwagi na podejrzane zachowanie 17-latka, funkcjonariusze postanowili sprawdzić czy nie jest powiązany z przestępstwem. W tym celu porównali ślady obuwia zabezpieczone na miejscu zdarzenia z obuwiem mężczyzny. Jak się okazało, był to dobry trop, wzór na podeszwie idealnie pokrywał się z zabezpieczonym śladem.

Podczas rozpytania nastolatek przyznał się do włamania do trzech komórek, oraz do ukrycia pudeł z wężami w innym pomieszczeniu. Jak oświadczył chciał je z zyskiem sprzedać. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że jest poszukiwany w celu doprowadzenia do placówki opiekuńczej. Usłyszał już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu w Łodzi.