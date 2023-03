Kradzież za ponad 680 tysięcy zł, na terenie jednej z mławskich firm. Sześciu podejrzanych usłyszało zarzuty Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwają intensywne działania mławskiej Policji w sprawie kradzieży, do której doszło na terenie jednej z lokalnych firm. Skradziono matryce LCD oraz inne urządzenia o wartości ponad 680 tysięcy zł. W toczącym się śledztwie zatrzymano do tej pory sześciu podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży mienia znacznej wartości.

Na początku marca z terenu jednej z firm skradziono kilka palet z zawartością matryc LCD oraz innych urządzeń. Pokrzywdzony określił wartość strat na kwotę ponad 680 tys. zł. W piątek,

10 marca 2023 roku, bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia w działania zaangażowali się mławscy funkcjonariusze. Już następnego dnia po zgłoszeniu zatrzymano pierwszego ze sprawców. Na tym mundurowi nie zakończyli działań, do tej sprawy zatrzymali kolejnych pięć osób. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży mienia znacznej wartości.

Zgodnie z kodeksem karnym, za kradzież mienia znacznej wartości grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec dwóch zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, w przypadku czterech podejrzanych na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował areszt. Aresztowani to mieszkańcy Mławy i powiatu mławskiego w wieku od 20 do 28 lat.