„SILNI SPORTEM – SILNI SŁUŻBĄ!” - POLICYJNI SPORTOWCY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak pod honorowym patronatem którego odbyła się dzisiejsza gala, wyróżnili lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Ta inicjatywa jest wyraźnym dowodem uznania za profesjonalizm, wytrwałość i spektakularne sukcesy lubuskich stróżów prawa, którzy na co dzień realizują także obowiązki służbowe na rzecz bezpieczeństwa. Zaangażowanie i ciężka praca skutkuje jednak umiejętnym pogodzeniem realizacji policyjnej misji ze sportową pasją.

W czwartek (16 marca) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość związana z wyróżnieniem lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe zdobyte na arenie krajowej i międzynarodowej. W czwartej już edycji gali policyjnych mistrzów sportu naszego regionu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który objął swym honorowym patronatem tę uroczystość, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski wraz z zastępcami, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinspektor Sławomir Kostiuszko, Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Związku Zawodowego Pracowników Policji Itylda Siuber-Dąbrowska, Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki oraz kadra kierownicza garnizonu lubuskiego.

Ale bez wątpienia głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości byli nasi policyjni sportowcy. W czwartek (16 marca) uwaga w głównej mierze skupiona była właśnie na policjantkach i policjantach, na szyjach których niejednokrotnie zawieszane były medale z najcenniejszego kruszcu - mistrzynie i mistrzowie świata, europy czy kraju. Osoby, które po często trudnych i wyczerpujących służbach mieli zacięcie, aby podjąć ciężką walkę nie tylko z przeciwnikami, ale i samym sobą i w konsekwencji czuć się zwycięzcą. Ale przede wszystkim, aby móc realizować i rozwijać swe pasje, które gdzieś wcześniej się pojawiły. To policjanci z krwi i kości, którzy swe zdolności wykorzystują także w sporcie. Ile trzeba mieć zacięcia, aby móc to wszystko pogodzić i to jeszcze osiągając tak spektakularne sukcesy. To pytanie, które padało dziś z ust wielu gości niemogących wyjść z podziwu ich osiągnięć.

Zapatrywania i pozazawodowe pasje potęgowane niepohamowanym zapałem do ciężkiej pracy, owocem których są wybitne osiągnięcia sportowe, znalazły uznanie w oczach szefa lubuskich stróżów prawa nadinspektora Jarosława Pasterskiego, który zdecydował o wyróżnieniu najwybitniejszych policyjnych sportowców województwa lubuskiego. Jak dodał: „Drodzy Sportowcy, z każdym rokiem na naszej liście pojawiają się nowe nazwiska i kolejne osiągnięcia sportowe. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem uznania dla Waszej ciężkiej pracy, siły charakteru i wielu wyrzeczeń, które przekładają się na tak znakomite efekty. Mam nadzieję, że dzięki wydarzeniom takim jak dzisiejsze, chluba Waszych zwycięstw nie zostanie zapomniana. Dziękując za sportowy trud, życzę konsekwencji w działaniu, wiary we własne siły oraz niesłabnącej motywacji. Niech dobre zdrowie, upór i tytaniczny wysiłek przynoszą Wam kolejne trofea”.

Bardzo istotne przesłanie do funkcjonariuszy wypowiedział także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak: „Drodzy Państwo, jestem zaszczycony, że dzisiaj mogę być tutaj, w tym miejscu, wśród takich ludzi. Jestem pod wrażeniem tego filmu, który obejrzałem i chcę, składając wam jeszcze raz gratulacje, wyrazić wielki szacunek, wielki podziw, za te wasze sukcesy, za to zaangażowanie i za to, co zobaczyliśmy na tym filmie. Myślę, że dla każdego jest oczywiste, że wypełnienie słów ślubowania policyjnego, to już wymaga wielkiego zaangażowania, wielkiej determinacji, a to co wy pokazaliście, to poza waszym talentem, waszym mistrzostwem sportowym, to także dowód na ogromną siłę charakteru i wielka waleczność. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Pogodzić te dwie rzeczy, to nie jest prosta sprawa, chociaż w tym waszym entuzjazmie, który słyszeliśmy, w tych waszych wypowiedziach, jest dowód na to, że warto, że przynosi wam to wielka satysfakcję. Zapamiętałem słowa pani posterunkowej, która powiedziała, że trzeba po prostu przyjść, trzeba być konsekwentnym i trzeba pracować.”

Słowa uznania i gratulacje przekazał również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinspektor Sławomir Kostiuszko: „Osiągacie wybitne rezultaty. Chwalcie się tymi wynikami. Niech będzie o was zawsze głośno. Bądźcie z siebie dumni, ponieważ wasza postawa jest wzorem i przykładem do naśladowania dla innych funkcjonariuszy. Miejcie świadomość, że my jesteśmy z was dumni i zawsze możecie na nas liczyć. Mam zaszczyt reprezentując Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Policjantów złożyć na ręce państwa serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia, życząc dużo zdrowia, tak potrzebnego, szczególnie sportowcom, wytrwałości oraz spełnienia swoich planów i zamierzeń tych prywatnych, jak i zawodowych. Jeszcze nadmienię jacy to są ludzie, że sportowcy są właśnie tacy wspaniali, bo mam kontakt z niektórymi i często z nimi rozmawiam rozmawiałem”.

Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki. pogratulował wszystkim policyjnym sportowcom za hart ducha, wytrwałość, zaangażowanie w dążeniu do celu i osiąganie tak doskonałych wyników. Nawiązał do słów świętego Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Następnie życzył kolejnych sukcesów na sportowych arenach, w życiu prywatnym i zawodowym.

Dzisiejsza uroczystość była gestem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektora Jarosława Pasterskiego wobec lubuskich policjantów dla których inspiracją jest sport i to on wyznacza im drogę. Owocem tego są legendarne wyniki sportowe osiągane na arenie krajowej i międzynarodowej. To wszystko odbywa się równolegle do ciężkich służb, przed którymi tych funkcjonariuszy przecież nikt nie zwalnia. Ten ogromny zapał, nieustępliwość, temperament, hart ducha robi ogromne wrażenie. Dlatego patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Takie gale z pewnością doczekają się kolejnych edycji. Wszystko po to, aby wyrazić szacunek i ogromne słowa uznania dla naszych najlepszych policyjnych sportowców.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

wideo: komisarz Maciej Kimet, młodszy aspirant Mateusz Sławek, sierżant sztabowy Karol Florczak

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

