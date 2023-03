Dzielnicowy ze Śródmieścia pomógł kobiecie, która upadła na jezdni

„Oby tak wrażliwych i serdecznych ludzi było w Naszej Policji jak najwięcej”. - to cytat z przesłanej korespondencji do Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście. Podziękowania związane są z pomocą jakiej udzielił dzielnicowy mł. asp. Łukasz Warchoł kobiecie, która upadła na jezdnię doznając kontuzji. Funkcjonariusz widząc co się stało natychmiast zatrzymał się i udzielił pomocy poszkodowanej oraz wezwał pogotowie ratunkowe.