„Świadek Historii” – Policjant z wyjątkowym wyróżnieniem

„Świadek Historii” to honorowe wyróżnienie instytutu Pamięci Narodowej, które otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające ustawową działalność instytutu w obszarach edukacji i nauki. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymał sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. Nagroda została przyznana za wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania Polskich Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej, poprzez tworzenie miejsc pamięci, organizowanie licznych uroczystości oraz edukacyjnych wyjazdów pamięci. Nagrodę wręczył doktor Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.