Jaworscy policjanci pomogli mężczyźnie, któremu groziło wychłodzenie Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki właściwej reakcji postronnej osoby i szybkiej interwencji funkcjonariuszy leżący na chodniku mieszkaniec Gminy Mściwojów trafił do szpitala. Mundurowi nie mogli z mężczyzną nawiązać logicznego kontaktu, jego usta były sine i cały trząsł się z zimna. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i okryli kocem termicznym, monitorując jego czynności życiowe do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego.

Funkcjonariusze z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego jaworskiej jednostki Policji udali się do miejscowości Snowidza, gdzie według zgłoszenia, na drodze miała leżeć jakaś osoba. Na miejscu mundurowi zastali leżącego mężczyznę, z którym nie mogli nawiązać kontaktu. Był on wychłodzony, jego usta były sine i cały trząsł się z zimna. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce Pogotowie Ratunkowe i okryli go kocem termicznym, chroniąc jego ciało przed dalszym wychłodzeniem. Mundurowi monitorowali czynności życiowe mężczyzny, aż do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Sytuacja, w jakiej znajdował się mieszkaniec gminy Mściwojów zdecydowanie zagrażała jego życiu. Dzięki właściwej postawie osoby zgłaszającej interwencję oraz działaniom policjantów i ratowników medycznych mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, widząc leżącą osobę, nie przechodźmy obok niej obojętnie. Powiadomienie służb ratunkowych jest już formą pomocy, dlatego w takiej sytuacji zawsze można skorzystać z numeru alarmowego 112. Niewiele potrzeba, aby uratować komuś życie.