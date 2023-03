Porzucił psa - usłyszał zarzuty Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zgłoszeniu od świadka grudziądzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Szonowie porzucił swojego psa. Sprawca już usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

W czwartek, 16.03.2023 roku, dzielnicowy z Posterunku Policji w Łasinie otrzymał zgłoszenie od świadka, który widział jak jakiś mężczyzna wypuścił ze swojego samochodu psa. Zaraz po tym, jak zwierzę znalazło się na zewnątrz, kierowca odjechał pozostawiając je.

Policjanci na podstawie numerów rejestracyjnych przekazanych przez świadka ustalili właściciela pojazdu. Okazał się nim 62-letni mieszkaniec Rogóźna. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie potrafił sobie poradzić z psem, którego wcześniej wziął ze schroniska. Jego podopieczny miał mu uciekać, dlatego postanowił porzucić go i to ponad 15 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Naganne zachowanie mężczyzny będzie ocenione przez sąd. Jeszcze wczoraj 62-latek usłyszał zarzut znęcania się na zwierzęciem. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Mundurowi wraz zgłaszającym zaopiekowali się psem i poinformowali schronisko dla zwierząt. Prawidłowa reakcja przypadkowej osoby i kontakt z dzielnicowym, pozwoliły na szybkie zidentyfikowanie sprawcy przestępstwa.

W tym miejscu warto przypomnieć o możliwości korzystania z aplikacji „Moja Komenda”. Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów do komend policji oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.