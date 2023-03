Agresja nigdy nie jest rozwiązaniem problemu! Policyjne działania przeciwko demoralizacji nieletnich Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nagrania, które szczególnie w ostatnim czasie krążą w mediach, a dotyczą agresji wśród młodych ludzi, są naprawdę przerażające. Nasuwa się pytanie dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, aby do takich sytuacji nie dochodziło? Oczywistym jest, że Policja zawsze z całą stanowczością będzie reagować na krzywdę drugiego człowieka. Jest jednak jeszcze druga strona pracy z młodymi ludźmi. Żaden człowiek nie jest z natury zły, tym bardziej dziecko. To uwarunkowania rodzinne oraz społeczne kształtują osobowość. Była wina, jest kara – to jasne. Ale musi być również pomoc w zrozumieniu, że można inaczej.

W ostatnim czasie, z całej Polski płynął informacje na temat agresji wśród dzieci i młodzieży. Opisywane w mediach sprawy przepełnione są aktami przemocy. Co jeszcze bardziej przeraża, świadkowie tych zdarzeń, jak również sami sprawcy, nagrywają filmy utrwalając nieakceptowalne i niezgodne z prawem zachowania. Oczywistym jest, że Policja zawsze reagowała i z całą stanowczością będzie reagować na krzywdę drugiego człowieka. Za każdym razem, gdy docierają do nas informacje na temat osób nieletnich, łamiących prawo, staramy się w pierwszej kolejności interweniować, przerywając tym samym przemocowe sytuacje. Następnie staramy się zebrać jak najwięcej informacji na temat uczestników zdarzenia. Rozmawiamy z młodzieżą, ich rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami oraz sąsiadami. Naszym zadaniem jest zgromadzenie jak najpełniejszego obrazu młodej osoby łamiącej prawo, próbując przy tym dotrzeć do przyczyny takiego zachowania. Całość zebranych materiałów przekazywana jest następnie do właściwego miejscowo sądu dla nieletnich, który decyduje o dalszych krokach, a przede wszystkim o zasadności i wymiarze kary. Tutaj jednak nie kończy się nasza rola – w tym miejscu zaczyna się ogrom pracy profilaktycznej policjantów. Naszym zadaniem jest reagować, ale także przeciwdziałać łamaniu prawa, w tym również przez dzieci i młodzież. Nie ma skuteczniejszej metody, jak długotrwała, systematyczna edukacja od najmłodszych lat. Spotykamy się z maluchami w wieku przedszkolnym. Później te same osoby widzimy w szkołach podstawowych, następnie średnich. Oni znają nas, my pamiętamy ich imiona. Tak tworzy się relacja stanowiąca podatny grunt pod kształtowanie moralności młodego człowieka. Podczas naszej pracy profilaktycznej przekazujemy bardzo ważne treści dotyczące wzajemnego szacunku, ale również obowiązujących przepisów prawa. Zawsze, ale to zawsze powtarzamy, że agresja nie jest rozwiązaniem problemu. Zachowania przemocowe, bardzo często są przejawem bezradności i braku umiejętności okazywania emocji w inny sposób. Żaden człowiek nie jest z natury zły, tym bardziej dziecko. To uwarunkowania rodzinne oraz społeczne kształtują osobowość. My policjanci, w ramach naszych kompetencji staramy się pomagać młodym ludziom. W każdej sytuacji z agresją w tle, dotyczącej dzieci lub młodzieży, są dwie strony: ofiara – którą oczywiście należy chronić, i sprawca – który musi ponieść konsekwencje swojego zachowania, ale musimy mu również pomóc zrozumieć, że można inaczej.

Praca z młodymi ludźmi nie jest łatwą częścią naszej działalności profilaktycznej, ale na pewno jest warta największego wysiłku.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie