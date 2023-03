Podziękowanie dla mieszkańca Ścinawy za ratowanie osób podczas pożaru budynku Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie każdy bohater nosi mundur lub pelerynę. Pan Robert Stożek udowodnił, że są jeszcze osoby które zamiast obserwować i nagrywać, są w stanie nieść pomoc. Razem z policjantem mieszkającym po sąsiedzku, ratował osoby podczas pożaru mieszkania w Ścinawie. Najpierw ryzykując życiem swoją gaśnicą zbijał płomienie z palącej się butli gazowej, a później pomagał w ewakuacji mieszkańców. Za bohaterską postawę godną naśladowania, podziękowania na jego ręce złożył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie p.o. podinsp. Marek Szczepański.

Pożar mieszkania w Ścinawie, którego następstwem był wybuch gazu, odbił się szerokim echem – zwłaszcza w naszym regionie. Ten dramat mógłby mieć tragiczniejsze skutki, gdyby nie postawa dwóch osób. O ratowaniu życia przez naszego kolegę, który w czasie wolnym od służby podejmował akcję ratunkową pisaliśmy tutaj, lecz nie można zapomnieć też o drugim bohaterze.

Mieszkaniec Ścinawy- Pan Robert był drugą osobą, która wykazała się odwagą, wielką empatią i bohaterską postawą. W czasie feralnego wieczoru był w swoim mieszkaniu. Po tym jak usłyszał wybuch, natychmiast pobiegł nieść pomoc. Najpierw narażając własne życie podjął walkę z żywiołem tłamsząc płomienie i palącą się butlę z gazem gaśnicą, a później pomógł w ewakuacji mieszkańców.

Jak sam opowiadał, nie było czasu myśleć i trzeba było działać ratując to co można ocalić. Niestety widział on, że sporo osób pozostało biernymi. On nie umiałby obserwować sytuacji z boku i nagrywać lub robić zdjęć. Jego postawa nie mogła zostać nie zauważona.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie p.o. podinsp. Marek Szczepański wręczył Panu Robertowi list gratulacyjny oraz skromny upominek w dowód uznania, ale przede wszystkim podziękował mówiąc, że „swoją postawą i profesjonalizmem w prowadzeniu akcji gaśniczej i ewakuacyjnej Pan Robert zasłużył na wielki szacunek i wdzięczność, nie tylko uratowanych mieszkańców i ich najbliższych, ale całego społeczeństwa. Dzięki takiej postawie wraca wiara w dobro i bezinteresowność innych ludzi.”

Panu Robertowi życzymy wszystkiego co najlepsze.