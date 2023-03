75-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafił 75-letni mieszkaniec gminy Czermin, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna uderzył młotkiem w głowę swoją żonę i ranił ją nożem w okolicę ucha i dłoni. Policjanci doprowadzili zatrzymanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Teraz może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 marca 2023 roku, w jednej z miejscowości w gminie Czermin. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 75-latek wszedł do kuchni, gdzie znajdowała się jego żona i uderzył ją młotkiem w głowę, a następnie ugodził nożem kilkakrotnie w ucho i dłoń. Słysząc krzyki kobiety i wołanie o pomoc, na ratunek przeszedł jej syn, który znajdował się w domu, to on obezwładnił atakującego mężczyznę i wezwał pomoc.

Żona sprawcy z urazem głowy, ucha i szyi została hospitalizowana, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 75-latek został zatrzymany przez policjantów, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - był trzeźwy.

Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty. Na wniosek prokuratory, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet kara dożywotniego więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mielcu.