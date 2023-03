Policjanci uratowali wychłodzonego mężczyznę, który w pustostanie wpadł do wody Data publikacji 17.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, o tym, że w pustostanie mężczyzna, schodząc ze schodów wpadł do piwnicy i nie może wyjść wody. Na miejscu praktycznie natychmiast pojawili się mundurowi, którzy wyciągnęli 69-latka, a następnie ogrzali do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie po przebadaniu okazało się, że ma złamaną nogę. Gdyby nie informacja od zgłaszającego oraz szybka reakcja policjantów, mieszkaniec Bytowa najprawdopodobniej nie przeżyłby nocy.

Dyżurny bytowskiej komendy we wtorek, 14 marca 2023 roku po godzinie 20.00 otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednego z pustostanów, do piwnicy wypełnionej na wysokość jednego metra wodą, wpadł mężczyzna. Na miejsce po niecałych trzech minutach przyjechał patrol Policji w składzie: starszy sierżant Dawid Pepliński oraz starszy posterunkowy Marcin Lorbiecki, którzy szybko wyciągnęli 69-latka z wody.

Okazało się, że mieszkaniec Bytowa schodząc ze schodów, spadł i nie był w stanie o własnych siłach się wydostać. Mężczyzna po natychmiastowym ogrzaniu przez mundurowych został przekazany karetce pogotowia, która zabrała go do szpitala, gdzie okazało się, że miał on złamaną nogę. Gdyby nie przekazana informacja od zgłaszającego oraz bardzo szybka reakcja, oraz postawa policjantów, mężczyzna mógłby nie przeżyć nocy z uwagi na warunki, w jakich się znalazł oraz nocną ujemną temperaturę.

Temperatura w nocy niejednokrotnie jeszcze jest poniżej zera, pada deszcz lub śnieg w związku z czym nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i nietrzeźwe przebywające na dworze. Wystarczy telefon do najbliższej jednostki Policji, informujący o miejscu, gdzie znajduje się osoba, która może potrzebować pomocy. Dzięki temu można uratować czyjeś życie. Policjanci przypominają również, że miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, można wskazać anonimowo za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a w sytuacjach alarmowych dzwoniąc pod bezpłatny numer 112.