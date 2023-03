Tymczasowy areszt dla 19-latki za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i zdecydowane działania policjantów z dębickiej komendy doprowadziły do zatrzymania 19-latki, która zaatakowała inną kobietę, po czym odjechała. Do zdarzenia doszło w piątek w Zawadzie. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W piątek, 17.03.2023 roku, około godz. 6.30, dyżurny dębickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Zawadzie znajduje się ranna kobieta. Powstałe obrażenia miały być wynikiem ataku innej kobiety. Z relacji zgłaszającego wynikało, że gdy wiózł ranną do szpitala, agresorka miała jechać za nimi, jednak na widok radiowozu odjechała. Policjanci ustalili, że 39-letnia obywatelka Ukrainy, została zaatakowana nożem przez 19-letnią mieszkankę Szufnarowej.

Do zdarzenia doszło, gdy pokrzywdzona ze znajomym z pracy mieli odjeżdżać z parkingu. 19-latka podeszła do auta, otworzyła drzwi od strony pasażerki i zaatakowała ją nożem. Między kobietami doszło do szamotaniny, podczas której 19-latka zraniła 39-latkę w nogę.

Do zdarzenia została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady. Policjanci uzyskali informację, gdzie przebywać może 19-latka. Kobieta została zatrzymana tego samego dnia rano w Strzyżowie przez funkcjonariuszy tamtejszej komendy.

Zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 19-letniej kobiecie zarzutu usiłowania zabójstwa.

Sąd Rejonowy w Dębicy zastosował wobec 19-latki tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.