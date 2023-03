Policjanci odnaleźli zaginionego i wyczerpanego mężczyznę Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, na drodze krajowej nr 50 zauważyli siedzącego w rowie mężczyznę. Sprawiał wrażenie zdezorientowanego. Po sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że jest on poszukiwany przez sąsiednią jednostkę policji jako osoba zaginiona. W tej sytuacji mundurowi otoczyli go opieką, a następnie bezpiecznie przekazali rodzinie.

We wtorek, 14 marca 2023 roku policjanci mińskiej drogówki patrolowali drogę krajową nr 50, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przed południem, w miejscowości Ładzyń zauważyli siedzącego w przydrożnym rowie mężczyznę. Wykazując się czujnością w służbie, mundurowi natychmiast zareagowali. Gdy podeszli do człowieka, sprawiał wrażenie zdezorientowanego, a kontakt z nim był utrudniony. Powiedział, że nie wie, gdzie się znajduje i dokąd idzie, ale jest głodny. Od czterech dni nic nie jadł. Wyszedł kilka dni temu dni temu z domu i nie jest w stanie do niego powrócić.

Po tych informacjach, policjanci zabrali mężczyznę do radiowozu, aby się ogrzał. Sprawdzili też jego dane w systemach. Okazało się, że odnaleziony przy drodze mężczyzna, jest poszukiwany przez sąsiednią jednostkę policji. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie po tym, jak oddalił się 11 marca z domu w nieznanym kierunku. Nie mogli go odnaleźć i obawiali się o jego życie i zdrowie, ponieważ jest on niepełnosprawny. Dodatkowo też powinien przyjmować codziennie leki.

Okazało się, że mężczyzna przeszedł pieszo prawie 30 km .

Mundurowi przewieźli 37-latka do komisariatu, gdzie otoczyli go opieką do czasu przybycia rodziny. Dali mu także jeść i pić. Na koniec bezpiecznie przekazali przybyłemu na miejsce bratu.

Policjanci apelują do osób odpowiedzialnych za osoby starsze, a także te nieporadne życiowo. Starajmy się robić wszystko, by takie osoby nie oddalały się z domu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę lub opaskę na rękę z numerami telefonu do opiekunów. W każdym przypadku zaginięcie osoby należy zgłaszać Policji bez zbędnej zwłoki. Tylko sprawnie podjęte działania dają szansę na szybkie odnalezienie zaginionego.