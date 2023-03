Ukradł produkty i próbował uciec – zatrzymał go policjant przed służbą Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W mundurze, czy też bez policjantem jest się zawsze. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy przed służbą, czy zaraz po niej. Sierżant Tomasz Ulewicz, będąc w czasie wolnym, udając się na zakupy, zachował czujność i nie był obojętny, widząc jak drzwiami wejściowymi, nerwowo wychodzi mężczyzna, który w koszyku miał produkty, za które nie zapłacił. Zatrzymany 41-latek, mieszkaniec Żar miał przy sobie również środki odurzające. Teraz odpowie przed Sądem za popełnione przestępstwa.

W minionym tygodniu przed nocną służbą policjant sierżant Tomasz Ulewicz, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu, udał się na zakupy do jednego z marketów na terenie miasta. Wchodząc do sklepu, zobaczył mężczyznę, który usiłuje wyjść z marketu drzwiami wejściowymi. Przeszedł przez jedno przejście i oczekiwał, aż osoba wchodząca do budynku, otworzy drzwi, aby on mógł wyjść. Mężczyzna ten trzymał w ręku koszyk, a w nim produkty. Policjant nie pozostał obojętny, od razu zareagował i zatrzymał 41-latka. Udał się z nim do ochrony sklepu, a następnie o całej sytuacji poinformował dyżurnego jednostki, który na miejsce skierował patrol. Jak ustalono ujęty mężczyzna to 41-letni mieszkaniec Żar. W trakcie przeszukania, oprócz skradzionych produktów ujawniono przy nim środki odurzające. Wartość przedmiotów, za które nie zapłacił to ponad 600 złotych.

Dzięki zdecydowanemu i profesjonalnemu działaniu policjanta podejrzany mężczyzna nie uniknie kary.