Dzielnicowy na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu, w czasie wolnym od służby, przerwał jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Mundurowego jadącego rowerem wyminął kierujący oplem, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Okazało się, że 63-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Ciechanowcu, będąc na wolnym, przerwał jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Mundurowego jadącego rowerem na jednej z dróg w gminie Wysokie Mazowieckie wyminął kierowca opla, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Tylko szybka reakcja policjanta uchroniła go od zderzenia. Funkcjonariusz, podejrzewając, że mężczyzna jadący autem może być nietrzeźwy powiadomił dyżurnego wysokomazowieckiej komendy. Chwilę później obserwując zachowanie kierowcy zauważył, jak na łuku drogi mężczyzna zjeżdża na pobocze i się zatrzymuje. Policjant podjechał do kierowcy i już na początku rozmowy wyczuł od niego alkohol. Wyciągnął ze stacyjki kluczyki i przekazał mieszkańca gminy przybyłym na miejsce funkcjonariuszom z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy zbadali trzeźwość 63-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.