Notoryczny złodziej tymczasowo aresztowany Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 38-latek z gminy Góra został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna tym razem skradł znacznej wartości metalowe elementy zamontowane przy drodze S5. Kilkanaście dni wcześniej rawiccy policjanci przedstawiali mu zarzuty włamania do firmy w Masłowie i kradzieży paliwa w Gołaszynie gdzie łączna wartość strat została oszacowana na około 50 tysięcy. Za tamte przestępstwa zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, dozór policyjny i poręczenie majątkowe, zlekceważył oba. Tym razem wobec mężczyzny sąd zadecydował o tymczasowym areszcie. Wszystko wskazuje na to, że 38-latek nie szybko opuści więzienne mury.

Tymczasowo aresztowany został 38-letni mieszkaniec gminy Góra, który dokonał kolejnych w ostatnim czasie kradzieży i włamań. Przypomnijmy, mężczyzna kilkanaście dni wcześniej został „rozliczony” za włamanie do firmy w podrawickim Masłowie, gdzie skradzione rzeczy zostały oszacowane na około 30.000 złotych. Kilka dni później z terenu prywatnej posesji w Gołaszynie skradł 200 litrów paliwa. Ten sam mężczyzna usłyszał wówczas zarzut złamania sądowego zakazu jazdy, orzeczonego w wyroku za prowadzenie przez niego samochodu pod wpływem narkotyku. W poprzedniej sprawie prokurator zastosował wobec 38-latka dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ale mężczyzna nie zastosował się do żadnych z tych środków zapobiegawczych.

Nadszedł kres poczynań złodzieja, został on aresztowany po tym, jak z 12 na 13 marca br. dopuścił się kolejnych przestępstw. Tym razem przy drodze ekspresowej w pobliżu Wydartowa II w gminie Bojanowo ukradł stalowe bariery ogrodzeniowe i drewniane wypełnienia balustrad z przejścia dla zwierząt. Zdemontował te elementy na odcinku 70 metrów. Ponadto w pobliżu włamał się do stacji pogodowej kradnąc z niej akumulator żelowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała straty na około 18.000 złotych. Sprawca odpowie również za to, że mniej więcej w tym samym czasie podobnej kradzieży dokonał przy drodze S5 w okolicy Leszna, gdzie straty na skutek zdemontowania przez niego elementów przejścia dla zwierząt zostały oszacowane na około 20 tysięcy złotych. Nie można również zapomnieć o tym, że mężczyzna kolejny raz złamał sądowy zakaz jazdy samochodem.

Decyzją sądu 38-latek został aresztowany na 3 miesiące, wiele wskazuje na to, że długo będzie gościł w więziennych murach. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.