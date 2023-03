Chciała zainwestować w kryptowaluty - straciła ponad 20 tysięcy złotych Data publikacji 20.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka gminy Zawadzkie chciała zainwestować w kryptowaluty i zarejestrowała się na popularnych portalach inwestycyjnych. Posłuchała oszusta podającego się za analityka finansowego i zainstalowała na swoim komputerze polecone oprogramowanie. Następnie zalogowała się do swojej bankowości internetowej. W ciągu kilku dni z konta bankowego kobiety, bez jej wiedzy i zgody, wypłacono kilka tysięcy złotych. Na dane osobowe 43-latki zaciągnięto również pożyczkę. W ten sposób kobieta poniosła straty na ponad 20.000 zł.

Kryptowaluta to wirtualna waluta, określana przez niektórych mianem „cyfrowego złota”. Coraz więcej ludzi, skuszonych perspektywą szybkiego zysku, decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty na popularnych platformach internetowych. Jak każda inwestycja na giełdzie, niesie to ze sobą spore ryzyko. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że w Internecie bardzo często można spotkać oszustów, którzy bez skrupułów wykorzystują niewielkie doświadczenie inwestorów. Przekonała się o tym mieszkanka gminy Zawadzkie.

43-latka chciała zainwestować w kryptowaluty na popularnych stronach internetowych. Z kobietą skontaktował się rzekomy analityk finansowy, który doradzał kobiecie jak inwestować wirtualne pieniądze. Dodatkowo przedstawiciel giełdy polecił zainstalowanie na komputerze kobiety oprogramowania, które będzie przydatne podczas inwestycji w kryptowaluty. 43-laka postępowała zgodnie z instrukcjami. Po pobraniu wskazanej aplikacji zalogowała się do swojej bankowości internetowej. W ciągu kilku dni z rachunku bankowego kobiety, bez jej wiedzy i zgody wypłacono blisko 6.000 zł . Na dodatek na dane osobowe 43-latki zaciągnięto pożyczkę. W ten sposób mieszkanka gminy Zawadzkie poniosła straty na kwotę blisko 21.000 zł.

Strzeleccy policjanci przypominają o czym warto pamiętać, aby nie paść ofiarą oszustów podczas transakcji internetowych:

rozpoczynając inwestowanie na giełdzie poznaj rynek, zbierz informacje o platformach, na których zamierzasz inwestować pieniądze, zwróć uwagę na konsekwencje, jakie może przynieść planowana inwestycja;

zawsze sprawdzaj podmiot, który reprezentuje rozmówca - zweryfikuj opinie o nim w Internecie, wpisując w wyszukiwarce nazwę podmiotu z różnymi hasłami pomocniczymi np . "oszustwa", "wiarygodność" lub "opinie";

. "oszustwa", "wiarygodność" lub "opinie"; nie instaluj oprogramowania, które zalecają Ci rozmówcy/analitycy rynku;

nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji;

nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami ani wysokimi zarobkami;

nigdy nie klikaj w nieznane linki;

nie instaluj nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługujesz swoją bankowość internetową;

nie udostępniaj danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawaj haseł, pinów, ani kodów dostępu;

jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twój wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcji.