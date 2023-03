Współpraca służb podczas reanimowania mężczyzny Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w miejscu interwencji zjawili się pierwsi. Dzięki szybkiej reakcji i podjęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z przybyłymi na miejsce innymi służbami uratowali życie człowieka.

Do zdarzenia doszło przy jednej z kołobrzeskich galerii. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące leżącego, sinego mężczyzny. W miejsce niezwłocznie zadysponował najbliższy patrol policji w składzie mł. asp . Stanisław Malepszak i sierż. Damian Skotnicki. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli grupę ludzi dookoła ok. 60-letniego mężczyzny leżącego na ziemi. Podbiegli do niego i sprawdzili czynności życiowe, mężczyzna nie oddychał. W związku z tym podjęli resuscytacje krążeniowo-oddechową. Uciskali klatkę piersiową oraz wykonywali wentylację mężczyzny aż do czasu przyjazdu innych służb, w tym załogi pogotowia ratunkowego, które wraz z zespołem Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu kontynuowało RKO.

Dzięki współdziałaniu wszystkich służb i szybkiej reakcji przybyłego na miejsce patrolu mężczyzna odzyskał krążenie i został zabrany do szpitala.