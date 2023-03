Trzy „pseudokasyna” zlikwidowane przez Policję i Krajową Administrację Skarbową – nawet 1,3 miliona złotych możliwej kary Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieloletnia współpraca policjantów gubińskiego komisariatu z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze kolejny raz zakończyła się sukcesem. Funkcjonariusze w trzech lokalach na terenie miasta zabezpieczyli łącznie trzynaście nielegalnych urządzeń do gier hazardowych. Wspólne działania służb podejmowane są regularnie, a ich celem jest wyeliminowanie nielegalnych punktów z automatami do gier, z których czerpie się korzyści z niezgodnego z prawem hazardu.

Policjanci gubińskiego komisariatu i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze podjęli kolejne działania wymierzone w nielegalny hazard. W piątek (17 marca) zapukali do trzech lokali znajdujących się na terenie Gubina, w których według wcześniejszych ustaleń miały znajdować się nielegalne automaty do gier hazardowych. Gdy weszli do wytypowanych punktów, w tym w dwóch przypadkach po wejściu siłowym, ujawnili w nich działające automaty, osoby dozorujące pomieszczenie i obsługę urządzeń oraz graczy. Zanim jednak urządzenia zostały zdemontowane, celnicy przeprowadzili eksperymenty procesowe sprawdzając w ten sposób czy są to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Poza zabezpieczeniem automatów, które będą stanowiły dowód w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, funkcjonariusze przesłuchali także osoby ujawnione w trakcie czynności w lokalach, w tym osoby z obsługi.

Za posiadanie nielegalnych automatów grozi kara w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego urządzenia. Ponadto zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym właścicielowi grozi także kara pozbawienia wolności do lat trzech. Wysoką karę pieniężną może ponieść również osoba, która wynajmuje lub wydzierżawia lokal pod nielegalne automaty do gier hazardowych. Dalsze postępowanie w tej sprawie będą prowadzili funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze, którzy w swoich magazynach zabezpieczyli zdemontowane z lokalu maszyny. Takie działania są podejmowane regularnie, by wyeliminować przestępczy proceder, jakim jest nielegalne posiadanie automatu do gier i czerpanie korzyści majątkowych z niezgodnego z prawem hazardu.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim