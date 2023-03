Zlikwidowana grupa przestępcza organizująca nielegalne gry hazardowe. 9 osób zatrzymanych, zabezpieczono 27 maszyn i mienie o wartości 4,5 miliona złotych Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpracowanie grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem i praniem brudnych pieniędzy to efekt wielomiesięcznych działań operacyjnych bolesławieckich policjantów oraz śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze. Zatrzymanych zostało 9 osób, a 4 z nich na 3 miesiące trafiło do aresztu. Funkcjonariusze zlikwidowali łącznie 6 punktów z automatami do gier, zabezpieczyli 27 maszyn i mienie o wartości 4,5 miliona złotych.

Ustalenia funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego bolesławieckiej jednostki Policji z wykorzystaniem techniki operacyjnej i innych narzędzi, doprowadziły do zgromadzenia obszernego materiału dowodowego potwierdzającego funkcjonowanie na terenie powiatu punktów z maszynami do gier hazardowych, należących do małżeństwa. Właściciele zatrudniali pracowników odpowiadających za poszczególne elementy całego przestępczego biznesu. Wejście do lokali było monitorowane i ściśle kontrolowane, a każda z maszyn mogła zostać zdalnie odcięta od zasilania.

W grupie działał między innymi informatyk mieszkający na terenie województwa opolskiego, który dbał o kwestie techniczne. Natomiast na miejscu sprawy związane ze zbieraniem gotówki, rozliczaniem pieniędzy i pracowników dla szefów wykonywała mieszkanka powiatu bolesławieckiego.

Wspólne działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do jednoczesnego wejścia do miejsc zamieszkania i zatrzymania osób podejrzanych w sprawie. W tym samym czasie służby pojawiły się również w lokalach z maszynami do gier hazardowych. Łącznie na terenie powiatu bolesławieckiego i województwa opolskiego, zatrzymanych zostało 9 osób, zabezpieczono 27 automatów do gier losowych w 6 zlikwidowanych punktach. Podczas sprawdzeń lokali i miejsc zamieszkania zabezpieczono majątek podejrzanych w postaci gotówki, samochodów i nieruchomości o łącznej wartości 4,5 miliona złotych.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Bolesławcu zastosował wobec 4 osób tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Małżeństwu, które kierowało grupą przestępczą, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a ich dwojgu najbliższym współpracownikom, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pozostałym zatrzymanym w tej sprawie, za obsługę lokali, gdzie odbywały się gry hazardowe, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

