Dołącz do policjantów i pomagaj Wiktorii. Jej rehabilitacja jest niezbędna Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Akcja zbierania nakrętek na rehabilitację dla Wiktorii trwa. Od kilku lat policjanci przekazują je regularnie, wspierając tym samym leczenie. Nastolatka cierpi na wrodzoną łamliwość kości i potrzebuje naszej pomocy. Przed gorzowską komendą stoi serce, które jest regularnie zapełniane. Już teraz dziękujemy każdemu, anonimowemu darczyńcy. Każdy może włączyć się w zbiórkę.

Pomysł zbierania nakrętek zrodził się w gorzowskiej komendzie miejskiej w 2019 roku. Determinacja inicjatorek tego przedsięwzięcia sprawiła, że akcja wyszła daleko poza mury jednostki. W zbiórkę zaangażowali się nie tylko policjanci, ale także pracownicy i mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.

Do komendy paczki były przysyłane także z Gdańska, Warszawy czy Kielc. Gorzowianie w wielkich workach przywozili nakrętki, które trafiają do magazynu, a następnie do rodziny Wiktorii. W ten sposób wszyscy wspierają jej leczenie. By ułatwić przekazywanie nakrętek, przed gorzowską komendą stanęło metalowe serce. Nakrętki trafiają do recyklingu, a otrzymane w ten sposób pieniądze częściowo pokrywają koszty rehabilitacji.

Przekazane przez policjantów nakrętki należy już liczyć w milionach. Za każdym razem chcemy, by było ich coraz więcej. Pojedyncza nakrętka waży niewiele, ale robiąc coś wspólnie można zebrać tony. Cieszymy się, gdy serce stojące przed komendą jest regularnie zapełniane. Już niedługo nakrętki prosto z magazynu przekażemy na potrzeby Wiktorii. I na pewno nie kończy to zbiórki. Pomagać w ten sposób może każdy. Zbieranie nakrętek nie wymaga wysiłku, a może przynieść wiele dobrego.

