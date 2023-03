Wzruszające podziękowania dla lubińskich policjantów za odnalezienie 72-latka

„(…) Noc z soboty na niedzielę była dla mnie i mojej najbliższej rodziny pełna niepewności, lęku i niewyobrażalnego strachu. Zaginął mój Tato. Czas płynął, a nasze rodzinne poszukiwania niewiele dały. Do działania przystąpili fantastyczni funkcjonariusze z Lubina. Po kilku godzinach bardzo intensywnych poszukiwań wielu osób i pieska tropiącego, odnaleźliśmy mojego Tatę. Chciałabym ogromnie podziękować wszystkim zaangażowanym w akcje poszukiwawczą. Dziękuję za Wasze sprawne działania, troskę i profesjonalizm, który doprowadził sprawę do szczęśliwego finału (…)” To część podziękowań córki zaginionego mężczyzny, którego odnaleźli zaangażowani w sprawę policjanci.