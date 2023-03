Areszt dla 47-letniego agresora Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaliśmy 47-latka, który brutalnie pobił swoją 64-letnią znajomą. Napastnik bijąc kobietę w jej domu po głowie i całym ciele zmusił do wydania kilkuset złotych. Kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Sprawca usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego i został przez sąd tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjant prowadzi zatrzymanego

Pod koniec ubiegłego tygodnia dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie od lekarza dyżurnego SOR w Tomaszowie Lubelskim, że do szpitala została przewieziona kobieta z licznymi obrażenia ciała, wskazującymi na to, że mogła zostać pobita.

Do szpitala natychmiast zostali skierowani policjanci. Mundurowi ustalili że 64-letnia mieszkanka gminy Łaszczów została pobita dzień wcześniej we własnym domu przez swojego znajomego. Mężczyzna uderzając kobietę po całym ciele, zmusił ją do przekazania mu kilkuset złotych.

47-latek dodatkowo groził kobiecie pozbawieniem życia oraz spaleniem domu, jeżeli zgłosi sprawę na policję.

Kobieta w wyniku pobicia doznała licznych obrażeń ciała i trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację.

47-letniego mieszkańca gminy Łaszczów, jeszcze tego samego dnia zatrzymali mundurowi z Posterunku Policji w Łaszczowie. Wczoraj postanowieniem sądu, mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/po)