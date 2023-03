Zatrzymany 31-latek podejrzany o znęcanie się nad babcią Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z jaworskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się fizycznie i psychicznie nad swoją babcią. 31-latek miał ją między innymi bić, poniżać i okradać z pieniędzy oraz biżuterii. Agresor w związku z wydanym wobec niego prokuratorskim nakazem musiał opuścić mieszkanie, nie może też zbliżać się do pokrzywdzonej. Teraz będzie oczekiwał na decyzje sądu w swojej sprawie, a grozi mu kara nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Koszmar 76-latki trwał od stycznia 2021 roku. Dorosły wnuk seniorki regularnie, będąc trzeźwym, jak i pod wpływem narkotyków, wywoływał awantury domowe, wulgarnie odnosił się do babci, niejednokrotnie bił ją oraz groził pozbawieniem życia. 31-latek dodatkowo systematycznie okradał seniorkę. W kwietniu 2022 r . ukradł jej złotą biżuterię, którą to następnie sprzedał przypadkowym osobom, zaś w styczniu bieżącego roku dwukrotnie, bez zgody i wiedzy swojej babci, zabrał jej kartę bankomatową i zapłacił nią za swoje zakupy. Luty przyniósł kolejną kradzież na szkodę seniorki, tym razem tysiąca złotych.



Na szczęście jaworscy funkcjonariusze dowiedzieli się o występkach wyrodnego wnuczka. Mężczyzna został zatrzymany przez jaworskich kryminalnych, a na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad babcią oraz kradzieży mienia na jej szkodę. Swoje naganne zachowanie mężczyzna tłumaczył uzależnieniem od narkotyków.



Ciężka praca śledczych z Jawora pozwoliła na wykorzystanie przez prokuratora zgromadzonych w postępowaniu dowodów do zastosowania wobec 31-latka środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania z nią.



Teraz podejrzany za swoje występki odpowie przed sądem. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, lecz z uwagi na popełnienie podobnego przestępstwa w przeszłości, mężczyzna może trafić za więzienne kraty nawet na 7 lat i 6 miesięcy.