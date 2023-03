"Odbierak" zatrzymany. 23-latka została tymczasowo aresztowana Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ostródy w wyniku pracy operacyjnej wytypowali i zatrzymali kobietę podejrzaną o udział w oszustwach dokonywanych metodą „na policjanta”. 23-latka działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami jest podejrzana o to, że oszukała co najmniej dwie osoby na 87 tys. zł. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Oszustwa popełniane metodami „na wnuczka” czy „na policjanta” charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Policjanci wykorzystują wszelkie dostępne metody, by ustalić i zatrzymać podejrzanych.

Jeszcze nie tak dawno, bo w miniony piątek, 17.03.2023 roku, na stronie internetowej ostródzkiej jednostki Policji policjanci informowali o nieudanej próbie oszustwa na szkodę jednej z mieszkanek miasta, do której doszło dzień wcześniej, tj. w czwartek, 16.03.2023 roku. Do 82-letniej mieszkanki Ostródy na telefon stacjonarny dodzwonił się mężczyzna podający się za jej wnuka, który rzekomo spowodował wypadek drogowy. Zapewniał kobietę, że jeżeli przekaże mu kwotę w wysokości 150 tysięcy złotych, ten uniknie konsekwencji prawnych. Seniorka przez telefon komórkowy skontaktowała się ze swoją wnuczką i poinformowała o telefonie, który odebrała. Wnuczka poleciła jej powiadomić o tym policjantów. W tym czasie przy drzwiach jej mieszkania pojawiła się kobieta - kurierka – informując, że jest odpowiedzialna za odbiór pieniędzy. Gdy zauważyła, że seniorka rozmawia na ten temat z kimś przez telefon komórkowy, uciekła. 82-latka wybrała na telefonie stacjonarnym numer 112, nie mając świadomości, że na linii cały czas jest aktywne połączenie z oszustem. Mężczyzna podający się za policjanta zaproponował kobiecie współpracę. Poinformował, że ktoś ponownie zgłosi się po odbiór gotówki, którą należy tej osobie przekazać. Zapewniał, że w tym czasie policjanci zorganizują obławę i schwytają oszusta.

Seniorka domyśliła się, że cała historia przedstawiona przez dzwoniącego mężczyznę jest wymyślona oraz, że ma do czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy. Chłodna ocena sytuacji doprowadziła do tego, że poprosiła o pomoc swoją rodzinę, która zareagowała i wezwała prawdziwą ostródzką Policję. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania kobiety.

Zebrane dane i ich dogłębna analiza spowodowały, że w miniony weekend na terenie województwa pomorskiego ostródzcy operacyjni przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, gdzie przebywa kobieta, która zgłosiła się do mieszkanki Ostródy po odbiór pieniędzy. Po zatrzymaniu 23-latki przetransportowano ją do policyjnego aresztu. W tym czasie okazało się, że to co przestępcom nie udało się w Ostródzie, tego samego dnia zakończyło się dokonaniem oszustwa na szkodę mieszkańców powiatu iławskiego, gdzie pokrzywdzeni stracili łącznie 57 tysięcy złotych oraz powiatu olsztyńskiego, gdzie doszło do oszustwa na 30 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymanej 23-latce przedstawiono łącznie 4 zarzuty oszustwa, które zagrożone jest karą więzienia nawet do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci w dalszym ciągu sprawdzają czy inne osoby nie zostały w ten sam sposób poszkodowane. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.