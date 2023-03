Odpowie za uszkodzenie karetki pogotowia Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ze skrajnie nieodpowiedzialnym i nagannym zachowaniem ze strony 38-letniej mieszkanki podbydgoskiej Brzozy spotkała się wczoraj załoga pogotowia ratunkowego. Agresywna kobieta, do której zostali wezwani medycy, obrzuciła ambulans cegłami. Agresorka została zatrzymana, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty.

Wczoraj (20.03.2023) około godziny 4:30 dyżurny z komisariatu na bydgoskich Wyżynach otrzymał zgłoszenie dotyczące agresywnej pacjentki, która miała obrzucić cegłami karetkę pogotowia. Do podbydgoskiej Brzozy natychmiast został skierowany patrol. Na miejscu, przed posesją, zastał załogę pogotowia, która zrelacjonowała całe zajście.

Okazało się, że ratownicy otrzymali zgłoszenie dotyczące złego samopoczucia osoby zamieszkałej pod tym adresem. Kiedy przyjechali na miejsce, przed domem zastali kobietę, od której była wyczuwalna silna woń alkoholu, a jej zachowanie świadczyło, iż znajduje się pod znacznym jego wpływem. Ratownicy medyczni, chcąc ją zbadać w związku ze zgłaszanymi do dyspozytora dolegliwościami, poprosili, by poszła do karetki. Spotkali się wówczas z jej agresywnym oporem. W pewnym momencie kobieta zaczęła nawet rzucać w stronę ich pojazdu kawałkami cegieł. Na szczęście żaden z ratowników nie ucierpiał, natomiast uszkodzona została karetka, na której karoserii powstały wgniecenia oraz uszkodzenia lakieru. Po wszystkim kobieta zamknęła furtkę na łańcuch oraz kłódkę i weszła do domu.

Policjanci natychmiast skierowali tam swoje kroki. 38-latka, w związku z uszkodzeniem mienia, została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu.

Mieszkanka powiatu bydgoskiego już usłyszała zarzut uszkodzenia ambulansu. Za tego typu przestępstwo grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Swym nagannym zachowaniem spowodowała straty na kwotę 15 tysięcy złotych, za co też poniesie konsekwencje.