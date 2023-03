Ukrywał się przez dwa lata - zatrzymali go wrocławscy "łowcy głów" Data publikacji 21.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali 26-latka, który ponad 2 lata temu dopuścił się czynnej napaści na policjantów i pomimo zasądzonej kary pozbawienia wolności, unikał wykonania wyroku. Sąd Rejonowy w Świdnicy wydał za nim list gończy, dlatego sprawą zajęli się wrocławscy „łowcy głów”. Wykorzystując metody pracy operacyjnej, ale przede wszystkim opierając się na doświadczeniu w tym zakresie, ustalili miejsce przebywania mężczyzny i zatrzymali go. Teraz 26-latek nie uniknie odpowiedzialności za popełnione czyny i najbliższe 2 lata i 6 miesięcy spędzie w zakładzie karnym.

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali poszukiwanego listem gończym 26-letniego mieszkańca gminy Jaworzyna Śląska, który we wrześniu 2020 r. dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. Do zdarzenia, za które mężczyzna był poszukiwany, doszło podczas interwencji na terenie jednej z miejscowości powiatu świdnickiego.

Przypomnijmy - w sobotę 12 września 2020 roku świdniccy policjanci zostali wezwani na interwencję. Powodem wezwania było uszkodzenie ciała jednego z mieszkańców przez ustalonego sprawcę. W trakcie podjętych czynności funkcjonariusze zostali zaatakowani przez dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu świdnickiego. Zgromadzony wtedy materiał dowodowy ukazał, z jaką agresją i brutalnością ze strony napastników zmierzyli się interweniujący policjanci. Pomimo tego jeden z mężczyzn został zatrzymany na miejscu zdarzenia, drugi zaś niedługo potem. Nietrzeźwi wówczas mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Zebrany w śledztwie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanym zarzutów m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz ich znieważenia.

Sąd Rejonowy w Świdnicy wydał list gończy wobec młodszego z mężczyzn, ponieważ unikał on wykonania wydanego wobec niego w tej sprawie wyroku. Wtedy sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej.

Przeprowadzone zintensyfikowane działania i wykorzystane metody wrocławskich funkcjonariuszy pozwoliły ustalić miejsce przebywania poszukiwanego. Został on namierzony kilka dni temu i zatrzymany. Teraz nie uniknie już odpowiedzialności na popełnione czyny i najbliższe 2 lata i 6 miesięcy spędzie w zakładzie karnym.

( KWP we Wrocławiu / mw)