Kolejne uderzenie wrocławskich policjantów w narkotykowy biznes

Policjanci Wydziału Kryminalnego z komendy miejskiej we Wrocławiu zatrzymali w ostatnim czasie 3 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze znaleźli w sumie ponad 12 kg środków odurzających o czarnorynkowej wartości blisko 450 tys. zł. Wśród zabezpieczonych substancji było ponad 10 kg amfetaminy. Przypomnijmy, że posiadanie narkotyków znacznej ilości zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a handel nimi do lat 12. Sąd na podstawie zebranych materiałów i dowodów zastosował już wobec dwóch z nich tymczasowy areszt na 3 miesiące.