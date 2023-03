Nie dajmy się oszukać! Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Właściwie nie ma dnia aby policjanci nie przyjmowali zgłoszenia od kogoś, kto został oszukany. Codziennie, w całym kraju, w różny sposób oszukiwane są dziesiątki, a może nawet setki osób. Dlatego tak ważne jest abyśmy wiedzieli kiedy mamy do czynienia z oszustwem i wiedzieli jak się przed nim obronić, a także nie reagowali na różnego rodzaju podstępne „sztuczki”, jakimi często w przestępczym procederze posługują się oszuści. OSTRZEGAMY! Nie klikajmy w przesłane nam linki, nie podawajmy żadnych szczegółowych danych w Internecie, w tym danych dostępowych do kont bankowych.

Nie ma dnia, żeby zielonogórscy policjanci nie otrzymali zgłoszenia od oszukanych mieszkańców, którzy przez nieostrożność w sieci tracą pieniądze. Czasami oszuści nakłaniają do kliknięcia na przesłane przez siebie linki, które kierują do fałszywych stron wyłudzających dane dostępowe do konta. Innym razem każą instalować różne aplikacje, które również umożliwiają im dostęp do naszych kont i kradzież pieniędzy. A w jeszcze innych przypadkach udają klientów, którzy chcą od nas kupić towar wystawiony na portalu aukcyjnym i wyłudzają od nas dane, żeby następnie nas okraść. Często też zdarzają się przypadki fałszywych ofert na sprzedaż różnego rodzaju towarów, które po opłaceniu nie docierają do klientów.

Czasami jest też tak, że poprzez kliknięcie w przesłany przez oszustów link, nieświadomie instalujemy program hakerski, poprzez który przestępcy uzyskują dostęp do kontaktów w naszym telefonie i wysyłają bez naszej wiedzy i zgody prośbę do znajomych o pożyczkę, a ci także nieświadomie wysyłając kody blik, przekazują pieniądze przestępcom.

W ostatnim czasie policjanci najczęściej otrzymują zgłoszenia o oszustach udających klientów na portalach aukcyjnych. W podobny sposób oszukana została młoda kobieta, mieszkanka Sulechowa, która na jednym z portali wystawiła na sprzedaż płaszcz. Gdy tylko dodała ogłoszenie natychmiast otrzymała informację, że produkt został sprzedany, a klient przesłał jej link, dzięki któremu miała otrzymać pieniądze. Nieświadoma podstępu kobieta, myśląc, że loguje się do swojego banku, podała wszystkie dane dostępowe do swojego konta: login, hasło, a nawet numer karty kredytowej. Przez jej nieostrożność, przestępcy zdążyli wypłacić z jej konta ponad 2 tysiące złotych. W trakcie wykonywania wszystkich czynności pani zablokowała niechcący swoją aplikację bankową i to prawdopodobnie uratowało ją przed większymi stratami. Nie mogąc się zalogować zadzwoniła do swojego banku i od pracownika dowiedziała się, że właśnie złożyła wniosek o kredyt w wysokości 12 tysięcy złotych, a ponadto ktoś wypłacił z jej konta prawie 2400 złotych. Przestraszona kobieta poprosiła o natychmiastowe zablokowanie decyzji kredytowej i wycofanie wniosku.

W opisanym przypadku kobieta straciła przez swoją nieostrożność 2400 złotych, natomiast bardzo często kwoty wypłacane przez oszustów są znacznie wyższe, dlatego ważne jest abyśmy mieli świadomość tego, w jaki sposób działają oszuści i umieli się obronić przed ich podstępnymi atakami.

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI:

1. Sprzedajesz coś na portalu aukcyjnym.

2. Kupujący zgłasza się do ciebie ale tylko na komunikatorze.

3. Kupujący twierdzi, że wysłał pieniądze na portal aukcyjny i wysyła LINK gdzie rzekomo „odbierzesz” swoje pieniądze.

4. Klikasz w link, który przekieruje cię do fałszywej strony portalu aukcyjnego, banku albo firmy kurierskiej.

5. Ta fałszywa strona wymaga od ciebie podania danych dostępu do twojego konta bankowego albo danych twojej karty.

6. Oszuści w kilka minut robią sobie przelewy albo zaciągają kredyt na twoim koncie, a pieniądze wypłacają kodem blik w bankomacie.

7. Do ciebie przychodzi sms z banku z kodem potwierdzającym – ale ty niestety nie czytasz dokładnie co potwierdzasz.

JAK SIĘ USTRZEC PRZED TEGO TYPU OSZUSTWAMI ?

1. Za rzeczy sprzedawane na portalu aukcyjnym przyjmuj jedynie wpłaty na twoje konto.

2. Nie zgadzaj się na żadne „pośrednie” formy płatności. Żadnych linków i żadnych płatności „za pomocą” innych portali czy stron.

3. NIGDY nie klikaj w żadne linki przysłane przez obce osoby.

4. NIGDY nie podawaj danych do logowania do konta lub do karty na niesprawdzonych stronach internetowych.

5. ZAWSZE loguj się do swojego banku z twojego komputera.

6. ZAWSZE czytaj smsy z banku i sprawdź jaką transakcję czy czynność potwierdzasz. Nie klikajmy w żadne linki przysłane przez nieznane nam osoby.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie przy korzystaniu z Internetu. Chrońmy swoje dane - nie podawajmy danych do logowania na konta bankowe czy numerów kart, w żadnym wypadku nie skanujmy i nie wysyłajmy zeskanowanych dokumentów takich jak na przykład dowód osobisty. Nie przekazujmy też żadnych poufnych informacji przez telefon. Nie klikajmy na podane linki i nie instalujmy w ten sposób aplikacji, aby nie narazić się na utratę oszczędności życia.