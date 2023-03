Zlikwidowana dziupla samochodowa. Odzyskano 4 skradzione samochody o wartości przekraczającej 200 tys. zł Data publikacji 22.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową, w której zabezpieczono skradzione samochody oraz części, które również mogą pochodzić ze skradzionych pojazdów. Mundurowi odnaleźli także narkotyki. Do sprawy zatrzymano 5 osób. Przedstawiono im zarzuty paserstwa oraz handlu i posiadania narkotyków. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

To była akcja, która wymagała dużo czasu, pracowitości oraz cierpliwości. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu ustalili, że drogą S7 przez powiat szydłowiecki może przejeżdżać samochód, którym mogą być przewożone narkotyki, a osoby nim podróżujące mogą mieć też związek z kradzieżami samochodów.

Kilka dni temu kryminalni z KWP razem z policjantami z KMP w Kielcach oraz KPP w Szydłowcu zatrzymali na trasie samochód, którym jechała 32-latka. W czasie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli susz roślinny oraz tabletki extasy. Następnie podczas przeszukania miejsca zamieszkania kobiety w powiecie szydłowieckim znaleziono biały proszek, który według zatrzymanej miał być amfetaminą, haszysz, marihuanę oraz tabletki extasy. W mieszkaniu policjanci zastali także partnera kobiety, przy którym również znaleziono narkotyki. Na terenie posesji ujawniono opla movano, który został skradziony w październiku ubiegłego roku w Radomiu. Idąc dalej tym tropem w Skarżysku-Kamiennej policjanci zatrzymali 29-latka oraz towarzyszącą mu 26-latkę. W samochodzie, w którym obie osoby przebywały, znaleziono także narkotyki.

W czasie czynności, w które włączyli się także policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP, ustalono, że skradzionego opla dostarczył 36-latek, którego także zatrzymano. Na jego posesji w powiecie przysuskim policjanci ujawnili opla astrę skradzionego w październiku 2022 roku w Radomiu, kradzionego volkswagena T5 oraz audi A6, a także części pojazdów bez znaków identyfikacyjnych, które także mogą pochodzić ze skradzionych pojazdów.

Dzięki zaangażowaniu i wielogodzinnej pracy biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu, gdzie przekazano prawie 3 kg zabezpieczonych substancji, ustalono ich skład, co pozwoliło na przedstawienie zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dalsze postępowanie prowadzi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu, a sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Przysusze.

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty paserstwa oraz handlu i posiadania narkotyków. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane, wobec jednej zastosowano dozór policyjny, a jedną po przesłuchaniu zwolniono.

Za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast do 10 lat grozi w przypadku kradzieży z włamaniem do pojazdu. Taką samą karą zagrożony jest handel narkotykami. Natomiast za posiadanie narkotyków można trafić za kraty na 3 lata.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.21 MB)